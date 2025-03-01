Собянин сообщил, что в программу реновации включили более 1 тыс домов на востоке Москвы

В программу реновации включили 1 062 дома, расположенных на востоке Москвы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Для реализации переселения были выбраны 114 площадок. К настоящему моменту специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 59 жилых комплексов, строительство и проектирование продолжается еще на 80 из них.

Благодаря этому новые квартиры уже смогли получить около 29,7 тысячи жителей. При этом расселение 136 домов уже подошло к концу.

Город развивает в ВАО и социальную инфраструктуру, подчеркнул мэр. В частности, в районе Богородское на Тюменской улице будет построена школа.

Также в настоящий период продолжается строительство детских садов на улице Плеханова в районе Перово и на Тагильской улице в районе Метрогородок. В Гольянове на Монтажной улице планируется возвести учебный комплекс, проект которого уже согласован.

Вместе с тем ведется строительство объектов медицинского и спортивного назначения. В районе Косино-Ухтомский уже появился многопрофильный медцентр, а в районе Северное Измайлово к вводу подготавливают спортивный комплекс.

Между тем в 2024 году в столице построили 74 новых дома по программе реновации. Общая площадь квартир в этих новостройках составляет свыше 1,3 миллиона квадратных метров. Больше всего домов появилось в ВАО (20), САО (15), СВАО (9) и ЮВАО (9).