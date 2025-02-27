В Москве более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоёмы

Столичные спасатели круглосуточно патрулируют реки и водоёмы Москвы. В обеспечении безопасности на воде задействованы более 70 сотрудников, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Об этом сообщает mos.ru.

По словам чиновника, в патрулировании акваторий и береговых зон задействованы более 25 судов на воздушной подушке.

«Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50 — 80 км/ч, он укомплектован необходимыми средствами спасения», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что особое внимание уделяется местам несанкционированного выхода на лёд, зимнего купания и рыбной ловли.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли мужчину и троих детей, которые на автомобиле провалились под лёд Байкала.