Часть Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют на выходные

В ближайшие выходные, 1 и 2 марта, а также с 15 по 16 и с 22 по 23 марта в Москве будет перекрыт участок Калужско-Рижской линии метро - поезда не будут ходить между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской". Готовыми к этому надо быть не только пассажирам подземки, но и автомобилистам - на дорогах вдоль закрытого участка ощутимо изменят схему движения, чтобы отдать приоритет бесплатным компенсационным автобусам.

Закрывать участок будут трижды - на все выходные кроме праздничных 8-9 марта. Нужно это для строительства перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии метро - она будет связана с одноименной станцией Калужско-Рижской ветки. Движение поездов остановят из соображений безопасности - чтобы не работать вблизи едущих составов с людьми.

Порядок действий в таких случаях в Москве уже отработан - делают так не в первый раз. Вдоль закрытого участка подземки организуют что-то вроде наземного метро, только с автобусами - они будут ездить с минимальными интервалами по временным выделенным полосам. Автобусы эти обозначаются буквами КМ, проезд на них бесплатный. За повторный вход в метро, если вы сделаете вынужденную пересадку на компенсационный автобус, денег тоже не возьмут.

Кроме того, у пассажиров подземки будут альтернативные маршруты. Те, для кого перекрытый участок отрежет путь в центр, смогут на "Калужской" пересесть на Большую кольцевую линию и с ее помощью добраться в любую точку. Этот вариант работает и в обратную сторону, из центра. Кроме того, на "Новоясеневской" можно пересесть на Бутовскую линию, а с нее уже на Серпуховско-Тимирязевскую. Не стоит забывать и про МЦК - станция "Площадь Гагарина" расположена примерно посередине перекрытого участка. Словом, вариантов хватает.

Наконец, перекрытие будет действовать только в выходные, когда пассажиропоток меньше, а часа пик как такового нет. Компенсационные автобусы будут делать остановки возле всех закрытых станций. "Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они всегда подскажут, как добраться до нужной станции", - отметили в столичном департаменте транспорта.

К перекрытию метро нужно быть готовым и водителям - там, где пройдут маршруты автобусов КМ, поменяется схема движения. Например, на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами будут введены по 300 метров выделенных полос. Причем ездить по ним и по существующей полосе на Ленинском проспекте сможет только городской транспорт - даже для такси выезд будет закрыт.

Также временно закроют некоторые парковки и съезды в районе выделенных полос, чтобы машины не мешали автобусам. Посмотреть подробные схемы перекрытий можно на Едином транспортном портале: i.transport.mos.ru/6.