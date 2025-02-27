В столице наступила весенняя радиационная оттепель. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, днем в четверг, 27 февраля, воздух на базовой метеостанции ВДНХ прогрелся до +2 градусов, а на метеообсерватории МГУ — до +3,5 градусов.

По области также наблюдается оттепель — от +0,8 градусов в Серебряных Прудах до +4,1 градуса в Железнодорожном. На севере Подмосковья — в Клину и Талдоме температура поднялась до 3,5 градусов соответственно. Такой температурный фон больше характерен для конца марта, то есть природа перенесла москвичей на месяц вперед, отмечает Тишковец.

Синоптик считает, что такая оттепель происходит под воздействием солнечной радиации в холодное время года при отрицательных температурах, когда дневные температуры поднимаются выше 0 градусов. Быстрое повышение температуры связано не только с антициклональной погодой, но и с минимальным снежным покровом (три сантиметра), а также тепловой отдачей от зданий, деревьев, кустов, заборов и других объектов, которые сильно нагреваются на солнце.

— Несмотря на холодные ночи, весенний процесс запущен, и теперь в Москве ежедневно будет слабый «плюс», а уже с 4 марта среднесуточная температура воздуха станет выше 0 градусов, а это претензия на скорое, преждевременное – на две-три недели раньше сроков - наступление метеорологической весны!, — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

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Февраль в 2025 году может стать самым сухим месяцем в XXI веке. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в четверг, 27 февраля, влияние на погоду в столице оказывает северная периферия антициклона. Сегодня в городе будет сухо и солнечно, а температура воздуха прогреется до +2 градусов.

В пятницу, 28 февраля, также не ожидается осадков. Столбики термометра в последний день месяца покажут +1...+3 градуса.

"В такой ситуации нынешний февраль станет самым сухим с начала века", — отметил Леус.

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Из-за нехарактерной для текущего сезона погоды снег в Москве превращается в пар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил данное явление, передает kp.ru.

Синоптик отметил, что при таком ярком солнце происходит необычная ситуация, так называемая сублимация - под воздействием солнечных лучей снег, минуя жидкую фазу, трансформируется в водяной пар. Высота снежного покрова при этом понижается, указал специалист. По его словам, в столице сейчас от 3 до 6 см снега, по области до 7 - 8 см, в некоторых районах снега нет.

«А норма для этих чисел февраля - 37 - 38 см! В ближайшее время значительных осадков не ожидается. Те, что пройдут в выходные, не прибавят высоты снежного покрова», - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

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В пятницу, 28 февраля, в Москве будет малооблачно и без осадков, ав выходные может выпасть мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в ночь на 28 февраля температура воздуха упадет до -10 градусов. Днем в пятницу воздух в столице прогреется до +2. В первые дни марта ожидается от +1 до +3 градусов. Также возможны осадки.

«В выходные небо станет хмуриться, в субботу еще без существенных осадков, а в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в начале следующей недели вероятность осадков сохранится. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки.

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В Москве и Подмосковье среднесуточная температура обычно достигает устойчивых положительных значений после 20 марта, но в 2025 году это может случиться уже после 10 числа. Такой прогноз Общественной Службе Новостей озвучила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«В принципе, первые числа марта по характеру нынешней погоды будут соответствовать где-то середине месяца. Погода нас торопит, поэтому мы рассчитываем, что метеорологическая весна — она, может быть, окажется и не очень дружной — но все-таки придет в более ранние сроки, нежели это бывает в среднем по климату», — сказала специалист.

По ее словам, погоду 28 февраля определит антициклон, поэтому ночи в столичном регионе будут холодными, при этом днем максимальная температура в Москве составит 0…+2 градуса, по региону — -2…+3 градуса. В первый день весны дневные показатели останутся такими же, но для 1 марта — это выше климатической нормы на 3 градуса, отметила Позднякова. В воскресенье, 2 марта, аномалия температуры тоже будет положительной.

Вместе с тем синоптик предупредила, что с 3 по 5 марта в Москве и области возможны снегопады. Кроме того, 4 и 5 марта порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

«Поэтому даже при слабоположительной температуре воздуха эффективная температура будет, конечно, гораздо ниже, и нам будет казаться, что в начале следующей недели погода будет гораздо холоднее, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном, или чем то, что будет на выходных», — заключила Позднякова.

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