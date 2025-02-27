В Москве может открыться музей рукописей Льва Толстого

Музей рукописей русского писателя Льва Толстого может быть создан в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Прорабатывается вопрос о создании Музея рукописей Льва Толстого в Москве. Эти уникальные сокровища собирались более ста лет, но до сих пор не доступны широкой аудитории. В мире нет другого писательского архива такого уровня", - подчеркнула Любимова.

На встрече с генеральным директором Государственного музея им. Л. Н. Толстого Владимиром Толстым министр обсудила подготовку к масштабному празднованию 200-летия со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

Также планируется реставрация мест, связанных с Толстым: усадьбы Лопухиных-Станицкой на Пречистенке и объектов музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого "Ясная Поляна", завершение строительства там фестивального центра.