Более 2000 домашних животных покажут на фестивале ЗООФЕСТ в начале марта

Фестиваль ЗООФЕСТ, который состоится 1 и 2 марта, предложит благотворительную выставку и познавательную программу для всей семьи. На одной площадке соберутся собаки и кошки, рептилии и экзотические животные, птицы, насекомые, грызуны, ежи, лошади и хищные растения, познакомив гостей с ответственным содержанием питомцев.

© Вечерняя Москва

На протяжении двух дней фестиваль предложит гостям разнообразную познавательно-развлекательную программу. В нее войдут показательные выступления, лекции, квест с памятными сувенирами, детская зона с мастер-классами и многое другое. Владельцы кошек и собак смогут бесплатно проконсультироваться у ветеринара.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка совместно с фондом помощи бездомным животным «Котодетки». Участие в выставке примут кошки и собаки из приютов, которых можно будет взять домой. Для посетителей будет организован благотворительный маркет, где можно будет передать корма, пеленки и лежанки для подопечных приютов.

— ЗООФЕСТ – это по-настоящему знаковое событие в своей нише, в первую очередь из-за масштаба. Вход на мероприятие бесплатный для всех, чтобы как можно больше желающих смогли узнать об осознанном содержании домашних животных или получить квалифицированную помощь в выборе. Важно отметить, что эти возможности предоставляются в рамках единой локации, что очень удобно, — сообщил организатор фестиваля Сергей Гришин.

Также в грядущие выходные по всей Москве пройдут гуляния в честь Масленицы — в «Вечерней Москве» рассказали, где можно отметить праздник.