«Московская Масленица»: что купить, чтобы сохранить тепло праздника?

С 21 февраля по 2 марта столица превращается в настоящий центр народных гуляний! В рамках «Зимы в Москве» гостей фестиваля «Московская Масленица» ждут десятки праздничных площадок, где можно не только насладиться ароматными блинами и согреться горячим чаем, но и выбрать уникальные сувениры. В этом году участники фестиваля смогут приобрести оригинальные изделия ручной работы, многие из которых отражают традиции русских ремесел и народного творчества.

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Миниатюры, тряпичные куклы и масленичные украшения на Манежной площади

Манежная площадь с утра до позднего вечера наполняется атмосферой старинных русских ремесел. По будням с 11:00 до 21:00, а в выходные с 10:00 до 22:00 здесь можно найти удивительные сувениры, вдохновленные народными традициями.

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Тем, кто хочет прикоснуться к русской культуре, стоит обратить внимание на авторские тряпичные и вязаные куклы, выполненные в стиле народных сказок. Уникальные миниатюры, созданные в технике лоскутного шитья, переносят в мир русского быта, а изящные деревянные шкатулки и сувениры в традиционном стиле станут отличным подарком для близких.

На прилавках можно найти оригинальные украшения, аксессуары, товары для творчества, книги, открытки, изделия из лозы, стекла, текстиля и дерева. Среди самых популярных сувениров — тряпичные куклы в образах Бабы Яги, Домового и других сказочных персонажей. Здесь же представлены красивые пальчиковые куклы, расписные свистульки, дудочки, трещотки, деревянные ложки и даже традиционные лапти!

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А главным украшением праздника, конечно, стали традиционные масленичные символы – солярные украшения в виде яркого солнца, которые можно взять с собой на память о веселых масленичных гуляниях.

Окружные площадки: масленичные свистульки, обереги и авторские сувениры

На окружных фестивальных площадках, которые работают по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные с 10:00 до 21:00, тоже можно найти немало интересного.

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В Коптево можно выбрать теплые шапки с забавными мордочками животных и персонажей мультфильмов, украшения из натуральных камней, а также объемные 3D-игрушки. На улице Сухонской представлены мягкие игрушки, необычные брелоки, яркие текстильные куклы и расписные масленичные свистульки. На улице Грекова можно приобрести элегантные ароматы для дома, свечи, саше, а также диффузоры.

Гости площадки в Гольяново смогут выбрать сувениры ручной работы: ароматное мыло, обереговые куклы и знаменитых мишек Тедди. Для маленьких гостей найдутся деревянные игрушки-качалки, музыкальные неваляшки, машинки и самолеты, а также игровые наборы с красками. Здесь же можно приобрести уникальные вечные календари, которые станут стильным украшением интерьера.

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На улице Перерва гостей встречают оригинальные украшения, выполненные в технике микромакраме с натуральными камнями, деревом и керамикой. Здесь же можно найти уютные текстильные игрушки из пряжи.

В Кинопарке «Москино» каждый день с 11:00 до 21:00 работает особая площадка, где представлена авторская продукция из стекла, выполненная в технике фьюзинга. Также здесь можно приобрести эксклюзивные украшения, куклы, сувениры, изделия из шерсти и кожи, аромасаше и фигурки из воска и гипса, которые можно расписать самостоятельно.

© Пресс-служба

«Московская Масленица» — это не только вкусные угощения, но и возможность прикоснуться к народному творчеству, найти по-настоящему уникальные сувениры и поддержать мастеров, сохраняющих традиции ремесел. Ярмарочные ряды на центральных и окружных площадках предложат гостям то, чего не найти в обычных магазинах. Приходите за праздничным настроением, теплом народных традиций и, конечно, за подарками, которые сохранят дух Масленицы надолго!

Подробности можно узнать на специальном сайте.