Профориентационный фестиваль «День выбора» пройдет для школьников и их родителей

2 марта состоится крупный бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации под названием «День выбора». Это мероприятие рассчитано на старшеклассников и их родителей. Основная цель фестиваля — познакомить подростков и их родителей с различными профессиональными направлениями и отраслями. Участники смогут посетить лекции выдающихся специалистов и задать им вопросы.

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В этом году «День выбора» будет посвящен современным профессиям в креативной индустрии и IT-сфере. Школьники смогут послушать лекции блогера, оператора дронов, гейм-дизайнера, бренд-менеджера и других специалистов, которые расскажут о своей работе и поделятся историями своего карьерного пути. Также участники смогут посетить мастер-классы по профориентации, которые помогут им найти свое призвание.

Для родителей предусмотрена отдельная программа, включающая выступления детских психологов, экспертов по самоопределению и опытных педагогов.

Ранее на фестивале выступали такие спикеры, как Александр Асмолов (заведующий кафедрой психологии личности МГУ), Андрей Себрант (директор по стратегическому маркетингу в Яндексе), Екатерина Шергова (генеральный директор фонда «Подари жизнь»), футбольный комментатор и шеф-редактор ОККО Владимир Стогниенко и многие другие эксперты и специалисты различных областей.

Открылся прием заявок на участие в национальном соревновании юных исследователей и разработчиков «Шаг в будущее, Юниор», которое пройдет в октябре этого года. В программе соревнования заявлено 20 научных секций, научно-технологическая выставка, а также онлайн-выставка видеопрезентаций проектов.