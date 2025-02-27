Москвичам пообещали потепление до конца недели

Температура воздуха в Москве до конца недели будет сохраняться в районе нуля градусов.

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Такими прогнозами поделился в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве днем за счет солнца дневные температуры повышаются до нуля, даже +2 градусов... Такая ситуация будет до конца нынешней недели», - уточнил метеоролог.

Вильфанд пояснил, что связано это с тем, что снега недостаточно для того, чтобы отражать солнечные лучи, которые прогревают землю. В результате происходит потепление выше нормы. Но ночью температура может опуститься до -15.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в начале марта в Москве ожидается плюсовая температура воздуха.