В Москве наступила радиационная оттепель

В столице наступила весенняя радиационная оттепель. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

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По словам метеоролога, днем в четверг, 27 февраля, воздух на базовой метеостанции ВДНХ прогрелся до +2 градусов, а на метеообсерватории МГУ — до +3,5 градусов.

По области также наблюдается оттепель — от +0,8 градусов в Серебряных Прудах до +4,1 градуса в Железнодорожном. На севере Подмосковья — в Клину и Талдоме температура поднялась до 3,5 градусов соответственно. Такой температурный фон больше характерен для конца марта, то есть природа перенесла москвичей на месяц вперед, отмечает Тишковец.

Синоптик считает, что такая оттепель происходит под воздействием солнечной радиации в холодное время года при отрицательных температурах, когда дневные температуры поднимаются выше 0 градусов. Быстрое повышение температуры связано не только с антициклональной погодой, но и с минимальным снежным покровом (три сантиметра), а также тепловой отдачей от зданий, деревьев, кустов, заборов и других объектов, которые сильно нагреваются на солнце.

— Несмотря на холодные ночи, весенний процесс запущен, и теперь в Москве ежедневно будет слабый «плюс», а уже с 4 марта среднесуточная температура воздуха станет выше 0 градусов, а это претензия на скорое, преждевременное – на две-три недели раньше сроков - наступление метеорологической весны!, — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», какой будет погода в столице на предстоящих выходных.