Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Жителей столичного региона 8 марта будет ждать пасмурная погода. Об этом рассказал руководитель отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, ночью в этот праздник прогнозируется небольшой минус, а уже в дневное время воздух прогреется до плюс 3 градусов. Кроме того, сильных осадков не ожидается — погода будет преимущественно сухой.

— Небольшой снег выпадет 2 марта и 5–6 марта ожидаются осадки в виде снега, то есть к 8 Марта снег еще будет лежать, — передает слова Цыганкова агентство «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице наступила весенняя радиационная оттепель. Эксперт пояснил, что так называют оттепель, которая происходит под воздействием солнечной радиации. Синоптик Михаил Леус в свою очередь отметил, что февраль 2025 года в Москве может стать самым сухим за весь XXI век.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», какой будет погода в городе на предстоящих выходных.