В Московском метрополитене назвали самые «сонные» линии метро

28 февраля отмечается международный День сна в общественных местах. В преддверии праздника, в Московском Метрополитене выяснили, как часто россияне засыпают в метро, и на каких линиях они дремлют чаще всего.

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Согласно результатам исследования, 41 процент россиян засыпает в метро как минимум каждую третью поездку или чаще. Еще 16 процентов участников опроса признались, что дремлют в транспорте каждый раз. Около 12 процентов респондентов сообщили, что спят в метрополитене как минимум в половине своих поездок, а 15 процентов засыпали там лишь несколько раз. Никогда не засыпали в метро только 17 процентов россиян.

Главной причиной сна в метрополитене считается хронический недосып — около половины участников исследования отметили, что им не хватает сна. Чаще всего сон россиян в метро длится около 20 минут.

Согласно мнению большинства участников опроса, чаще всего пассажиры засыпают на Сокольнической линии метро — такой вариант выбрали 20 процентов респондентов. Второе место заняла Калужско-Рижская линия с 18 процентами голосов. На третьем месте с равным количеством голосов по 15 процентов оказались Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии.

Реже всего россияне спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях –– суммарно на них дремлют менее 2 процентов опрошенных.

Чаще всего россияне засыпают в метро по пути на работу, на обратном пути домой и по дороге на учебу. Реже засыпают, когда едут за покупками или на отдых. Большинство пассажиров просыпаются самостоятельно, но некоторых будет другие пассажиры, отметили в пресс-центре Московского Метрополитена.

Ранее москвичам рассказали, как изменится работа метро в марте.