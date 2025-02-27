Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 марта

8 марта вход в Музей Победы для женщин будет бесплатным. В этот день посетить культурную площадку можно с 10:00 до 22:00.

© Вечерняя Москва

— В Международный женский день Музей Победы традиционно подготовил подарок для прекрасных дам. Кроме бесплатного входа, их ждет замечательная праздничная программа — бесплатные тематические экскурсии, мастер-классы, интеллектуальная викторина, концерты и кинопоказ. Присоединиться к программе смогут все желающие, правда, на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация, — отметили в Музее Победы.

Так, гости смогут побывать на экспозиции «Подвиг Народа». В ходе тематической экскурсии «У войны не женское лицо?» участники узнают интересные факты о судьбах героинь, об их отваге и мужестве в годы Великой Отечественной войны. Всего состоится два сеанса: в 12:30 и 16:30. Для участия нужно заранее зарегистрироваться. Сбор групп — около экскурсионного бюро.

В этот день в Зале Полководцев музея на Поклонной горе пройдут два праздничных концерта. В 14:10 с музыкальной программой «Песни наших бабушек и дедушек» выступит Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Анатолия Кислякова. Знаменитый детский коллектив исполнит композиции Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Марка Фрадкина и других авторов. В 16:10 начнется музыкальный марафон поздравлений «Красота. Музыка. Весна». Лучшие баритоны Центральной России — Борис Дьяков, Владислав Косарев и Александр Шалунов — исполнят песни «Королева красоты», «Луч солнца золотого», «Синяя вечность» и многие другие.

Взрослых гостей пригласят на показ фильма «Все, что нам кажется светом» (2024). В центре индийской киноленты три героини с типичными для этой страны проблемами: браки по договоренности, кастовое общество и общая бесправность женщин. Но всё это не мешает Ану, Прабхе и Парвати искать свое житейское счастье и любовь в водовороте огромного Мумбаи. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля и Премию французской ассоциации киноискусств (AFCAE) — специальное упоминание в 2024 году и другие награды.

А самых юных посетителей музея на Поклонной горе ждут в Досуговом центре, где пройдут творческие мастер-классы «Подарок маме». Дети смогут сделать своими руками подарки для мам и бабушек — поздравительные открытки из цветной бумаги в технике «аппликация».

Всех желающих также приглашают присоединиться к традиционной КВИЗстории, которая в этот раз будет посвящена Международному женскому дню. Любители интеллектуальных игр смогут встретиться и проверить свои знания об истории и современном прочтении этого праздника. В квизе смогут принять участие команды до 10 человек.

Также посетители смогут ознакомиться с экспозициями, залами и временными выставками Музея Победы. Например, с новой выставкой «Красота Победы», которая расскажет о советской женской моде, зародившейся в послевоенные годы и ставшей важной частью культурного наследия нашей страны. На площади 300 кв. метров покажут свыше 200 уникальных экспонатов. Это подлинные образцы одежды 1950-х годов – многочисленные платья, обувь, сумочки, а также различные украшения и косметика, в том числе флаконы духов, помады.