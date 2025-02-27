Москвичей предупредили о мокром снеге на выходных

В пятницу, 28 февраля, в Москве будет малооблачно и без осадков, ав выходные может выпасть мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По данным синоптика, в ночь на 28 февраля температура воздуха упадет до -10 градусов. Днем в пятницу воздух в столице прогреется до +2. В первые дни марта ожидается от +1 до +3 градусов. Также возможны осадки.

«В выходные небо станет хмуриться, в субботу еще без существенных осадков, а в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в начале следующей недели вероятность осадков сохранится. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки.

До этого водителям рассказали, когда стоит менять зимние шины. По словам директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, делать это стоит только в том случае, когда плюсовая температура будет держаться минимум неделю. В этот же период он посоветовал заменить салонный фильтр, вымыть машину, проверить пороги, кромки дверей и колесные арки на наличие сколов и коррозии. Также следует убедиться в целостности щеток стеклоочистителя, так как весной они будут работать интенсивно.