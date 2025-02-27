Собянин открыл исторический культурный центр «Москвич» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 февраля, открыл после реконструкции культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте.

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Трехэтажное здание центра было построено в 1977 году, а его площадь составляет более 18 тысяч квадратных метров.

— Мы реконструировали и запустили дворец культуры «Москвич», который уже 50 лет радует москвичей, работников культуры, является главным центром юго-востока столицы. Надеюсь, что москвичам и тем, кто сегодня здесь занимается, понравятся новые возможности, новые технологии, новое оборудование, которое мы здесь заложили, — подчеркнул Собянин.

Глава города отметил, что после реконструкции пропускная способность культурного центра увеличилась вдвое. Также в ходе работ специалисты провели реставрацию исторического барельефа, размещенного на стене главного фойе на втором этаже, передает Агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2025–2026 годы. За 2024 год было введено в эксплуатацию 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 6,5 миллиона квадратных метров жилья.

13 февраля мэр Москвы осмотрел ход модернизации Ленинградского вокзала, а в своем личном блоге рассказал о новых площадках Особой экономической зоны «Технополис Москва».