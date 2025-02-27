Музей Победы даст старт тематической смене в ВДЦ «Орленок»

28 февраля Музей Победы откроет историко-патриотическую смену «Школьный музей Победы» во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Программа смены подготовлена Музеем Победы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и направлена на сохранение исторической памяти и развитие школьных музеев России.

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Участниками тематической смены, которая пройдет с 28 февраля по 20 марта, станут 50 активистов школьных музеев, прошедших конкурсный отбор.

Это ребята в возрасте от 12 до 16 лет из 26 регионов Российской Федерации от Калининградской области до Алтайского края.

— Во время пребывания в детском центре «Орленок» ребята узнают о том, как готовятся выставки, о современных технологиях создания экспозиций, о методике подготовки экскурсий и многом другом. Специалисты Музея Победы подготовили ряд образовательных мероприятий для участников историко-патриотической смены, – рассказали в Музее Победы.

Так, с юными музейщиками поделятся опытом партнеры проекта «Территория Победы» и программы «Школьный Музей Победы», ребята смогут внести биографии участников войны в исторический проект «Лица Победы».

В завершение смены состоится презентация выставки, подготовленной участниками тематической смены на основе экспонатов, привезенных из музеев образовательных учреждений. Выставочный проект будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Школьники проведут экскурсии для участников 3-й смены ВДЦ «Орленка» и гостей центра.