Москвичам рассказали о ярком астрономическом событии

В столице можно будет наблюдать частное солнечное затмение 29 марта при условии ясной погоды. Об этом рассказала «Москве 24» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

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Затмение называется частным, поскольку Луна закроет только кусок солнечного диска. В Москве явление можно будет увидеть начиная с 14:25, а максимальная фаза наступит в 14:49. Но для удачного наблюдения небо должно быть ясным.

Специалист посоветовала запастись солнечными фильтрами, так как смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно для зрения. Рублева пояснила, что, если смотреть через металлическую фольгу или засвеченную фотопленку, можно будет увидеть, как потемнеет маленький краешек, 0,07 от диска.

Ранее в планетарии рассказали, что наибольшая фаза затмения на Земле наступит в 13:49 по Москве и будет видна на восходе Солнца в акватории Гудзонова залива. Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 по Москве на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в марте москвичей ожидают снег и морозы до минус 10 градусов.