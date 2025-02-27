В Московском зоопарке появились индийские безжалые пчелы

С 27 февраля в Московском зоопарке можно увидеть индийских безжалых пчел. Этих насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы. Пчелы стали частью постоянной экспозиции.

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Чтобы их увидеть, достаточно приобрести общий билет в зоопарк.

«Пчелы поселились в двухэтажной оранжерее-ротонде. В ней поддерживается температура воздуха в диапазоне плюс 26–28 градусов и влажность на уровне 70–80 процентов. Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь. Рядом с безжалыми пчелами в саду живут бабочки-птицекрылки», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Индийские безжалые пчелы стали подарком магистра кафедры энтомологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ивана Зенина, который научился их разводить. Он также помогал в подготовке экспозиции.

Эти пчелы питаются и выкармливают потомство медом и пергой. Они собирают нектар и пыльцу с цветков, что способствует перекрестному опылению. Насекомые живут многолетними семьями во главе с маткой в гнездах, которые располагаются в дуплах и расщелинах стволов деревьев, бревнах и полостях стен. Гнезда находятся на высоте до двух с половиной метров над землей — там пчелы держат запасы еды. Вход в них сделан из смеси воска и смолы и имеет темно-коричневый цвет, благодаря чему он незаметен для хищников.

Этот вид насекомых местные жители издавна содержали в глиняных горшках для получения вкусного и полезного меда. Сейчас население некоторых стран Юго-Восточной Азии разводит таких пчел в специальных ульях.