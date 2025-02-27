Более 1100 парков и других зеленых зон привели в порядок и создали с 2011 года

Растения не только играют декоративную роль, но и выполняют ряд других незаменимых функций, среди которых фильтрация воздуха, борьба с шумом, сохранение прохлады в жару. Эксперты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о значении зеленых насаждений для большого города.

© Mos.ru

Как работают зеленые легкие столицы

Москва один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти половину ее площади занимают зеленые насаждения, причем у 90 процентов жителей столицы парки, скверы, другие природные места находятся совсем близко от дома. Это результат планомерной работы, которая ведется уже более 10 лет. На сегодняшний день в столице привели в порядок, благоустроили и создали на новом качественном уровне свыше 1100 парков и других озелененных территорий.

Растения влияют на экологическое благополучие города. Закон о защите зеленого фонда в Москве упорядочил управление насаждениями. Деревья и кустарники рассматриваются как часть общей экосистемы мегаполиса. Они создают благоприятную для жизни окружающую среду и условия, необходимые другим растениям и животным.

Без зеленых насаждений невозможно поддерживать чистоту воздуха. Растительность работает как натуральный фильтр. Частицы пыли, проходя с воздушным потоком через зеленый массив, оседают на листьях деревьев и кустарников, а потом вместе с дождем смываются на землю. Чем больше листьев и гуще крона, тем чище воздух. Деревья и кустарники сдерживают порывы ветра и вместе с газонами не дают пыли подниматься.

Они поглощают углекислый газ и насыщают воздух кислородом.

Кроны деревьев создают тень и не дают летом сильно нагреваться бетону, асфальту, стеклу. Испаряя влагу, зеленая масса увлажняет воздух, делая его более приятным.

А еще зелень обогащает атмосферу фитонцидами — биологическими активными веществами, которые уничтожают и подавляют размножение вредных бактерий и грибков. Так воздух становится чище и полезнее. Кроме того, деревья и кустарники защищают жителей от городского шума и поддерживают биологическое разнообразие.

Кроме того, у жителей есть возможность наслаждаться уголками природы, не покидая мегаполиса. Это улучшает настроение людей, они могут гулять, отдыхать и заниматься спортом на природе.