Изменится схема выхода с платформы МЦД-4 на Курском вокзале

С 1 марта выход в тоннель № 3 с платформы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на Курском вокзале будет закрыт на спуск. Он станет работать только в одну сторону — на подъем к поездам.

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Для выхода с платформы пассажиры смогут воспользоваться двумя другими тоннелями.

Так, через тоннель № 1 можно пройти к станциям метро «Курская» и «Чкаловская». Тоннель № 2 расположен ближе к «Чкаловской», для перехода нужно сделать наземную пересадку. Номера тоннелей обозначены специальными знаками на всех платформах, в подземном вестибюле и самих тоннелях.

Кроме того, на платформе МЦД-4 и в тоннелях уже размещены информационные плакаты с новой схемой прохода, а сегодня появится и напольная навигация.

Турникеты во всех тоннелях установили в рамках модернизации подземного вестибюля и тоннелей станции Курская МЦД-2 и МЦД-4. Это позволит избежать нарушений правил валидации и обеспечить корректное списание стоимости проезда. Прикладывать транспортные карты к валидаторам с 1 марта больше не нужно — в ближайшее время они будут демонтированы.