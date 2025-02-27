Синоптик объяснил, почему снег в Москве начал превращаться в пар

Из-за нехарактерной для текущего сезона погоды снег в Москве превращается в пар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил данное явление, передает kp.ru.

Синоптик отметил, что при таком ярком солнце происходит необычная ситуация, так называемая сублимация - под воздействием солнечных лучей снег, минуя жидкую фазу, трансформируется в водяной пар. Высота снежного покрова при этом понижается, указал специалист. По его словам, в столице сейчас от 3 до 6 см снега, по области до 7 - 8 см, в некоторых районах снега нет.

«А норма для этих чисел февраля - 37 - 38 см! В ближайшее время значительных осадков не ожидается. Те, что пройдут в выходные, не прибавят высоты снежного покрова», - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

В материале говорится, что в Московской области сейчас стоят крепкие морозы, температура опускается до -20 градусов. Но благодаря тому, что небо ясное, а солнце уже активно, его лучи согревают землю и стены зданий. Кроме того, воздух очень чистый, влажность составляет всего 20%. В результате днем температура повышается до -1 градуса. Вильфанд назвал это «редчайшим случаем».

Ранее пресс-служба центра погоды «Фобос» сообщила, что метеорологическая весна в Москве начнется на семь-десять дней раньше срока.