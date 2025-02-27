Производство бумаги в Москве выросло более чем в три раза

Столичные производители бумаги и бумажных изделий в 2024 году нарастили выпуск продукции более чем в три раза.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4 процента. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки, которые реализуются по поручению Сергея Собянина. Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы», — подчеркнул Максим Ликсутов.

В Москве производят множество товаров из бумаги. Они находят применение в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности.

«Изделия из бумаги и картона столичного производства востребованы в пищевой промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27 процентов. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Благодаря развитому инвестиционному климату столицы компании вкладывают средства в собственное развитие, за счет чего регулярно наращивают темпы производства и отгрузки товаров, а также расширяют ассортимент.

Так, московской компании «Ламбумиз» с 2018 года присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Предприятие уже более 50 лет выпускает картонную, гибкую и ролевую упаковку, а также одноразовую посуду из ламинированного картона и многое другое. В 2024-м завод на 70 процентов нарастил производство ламинированного картона по сравнению с 2023 годом.

Производители молока всё больше отдают предпочтение картонной ламинированной упаковке, которая начинает замещать ПЭТ-бутылку. В 2024 году благодаря росту спроса со стороны внешних клиентов и модернизации оборудования завода производство ламинированного картона увеличилось в 1,7 раза. Выпуск одноразовой картонной посуды увеличился на 5,1 процента. Наибольший прирост произошел в категории «Салатник с ПЭТ-крышкой» — на 80,2 процента.

Бумажная продукция столичных промышленников востребована не только в профильном секторе, но и в социальных проектах. Так, компания ISBC, которая производит RFID-продукцию для различных отраслей промышленности и экономики, выпустила умные паспорта, которые выдают инвалидам по зрению на собаку в Российской школе подготовки собак‑проводников Всероссийского общества слепых.

Как только инженеры предприятия разработали умную RFID-бумагу и ее начали использовать, удалось разместить NFC-чип и оставить форму удостоверения, установленную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, неизменной. NFC-метка, которая считывается с помощью смартфона, позволяет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел «Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника», где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информация о работе с собакой-проводником.

Умные паспорта для четвероногих помощников выданы уже 10 потокам инвалидов по зрению, которые прошли обучение навыкам работы с собакой-проводником.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.