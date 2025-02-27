В центре Москвы проведут благоустройство Мантулинской улицы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство Мантулинской улицы и прилегающих территорий в Пресненском районе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В этом году запланированы работы по благоустройству Мантулинской улицы, участка Краснопресненской набережной около МФК «Венеция» и проезда вдоль комплекса «CapitalTowers». Основная задача — объединить пространство, сделать его более современным и функциональным как для местных жителей, так и для посетителей комплекса, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы «Чистое небо» воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

— Приведем в порядок тротуары, оптимизировав геометрию улиц, запланировано локальное расширение пешеходных зон — их общая площадь составит 7,2 тыс. квадратных метров. На проезжей части уложим свыше 14,3 тыс. «квадратов» асфальта, организуем почти 90 парковочных мест. Смонтируем более 30 энергоэффективных фонарей, новые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, — добавил он.

Для пассажиров общественного транспорта сохранят две существующие и добавят две новые автобусные остановки.На пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинской реорганизуют схему движения и перенастроят работу светофора, чтобы создать оптимальные условия для пешеходов и водителей.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории возле парка «Красная Пресня» дополнительно высадят более 30 деревьев-крупномеров, 50 кустарников и обустроят почти 8 тыс. квадратных метров газона.