В Москве камеры начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы со ссылкой на руководителя ведомства Максима Ликсутова.

© m24.ru

По словам заместителя мэра Москвы, в тестовом режиме камеры начали отслеживать нарушения вывоза строительного мусора полгода назад. Сейчас эти нарушения постоянно фиксируют 40 камер ЦОДД.

Как объяснили в дептрансе Москвы, видеокамеры с помощью нейросетей выявляют грузовые автомобили и распознают содержимое груза, после чего проверяется разрешение на перевозку. Такие камеры установлены на маршрутах движения перевозчиков, но при необходимости их могут перевесить в места, где требуется более внимательное наблюдение за участком.

В столичном дептрансе напомнили, что за несоблюдение правил вывоза строительного мусора предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют 2-3 тысячи рублей, при повторном нарушении – 3-5 тысяч. Юридическим лицам грозят штрафы от 100 до 250 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – от 250 до 300 тысяч.

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. Так, утром 20 февраля на Волоколамском шоссе наблюдались локальные затруднения в движении.

Ранее в Москве начали устанавливать камеры, фиксирующие уровень шума от автомобилей. Первые такие устройства появились на Патриарших прудах, где жители регулярно жалуются на громкую музыку и рев моторов.