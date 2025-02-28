Москва выставила на торги 19 помещений в районе Солнцево

Власти Москвы выставили на торги 19 коммерческих помещений в районе Солнцево. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Среди выставленных на торги нежилых помещений можно найти вариант практически для любого бизнеса. Объекты, представленные в районе Солнцево, находятся в многоэтажных домах, имеют отдельный вход и свободное назначение. Их площадь варьируется от 54 до 233,5 кв. м. Благодаря удобному доступу с улицы и отсутствию ограничений по использованию они могут стать хорошей инвестицией для предпринимателей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что самое большое помещение находится по адресу Солнцевский проспект, д. 23. Еще одно расположено по адресу улица 50 лет Октября, д. 6, а в доме 5А на Родниковой улице представлено сразу 17 лотов. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 10 по 24 марта. Торги пройдут с 19 марта по 2 апреля.