Собянин рассказал о строительстве электродепо «Южное»

На юге столицы завершается строительство электродепо «Южное». 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел готовность объекта. По планам его сдадут в этом году. Здесь будут обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро.

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Электродепо «Южное», как доложил мэру генеральный директор компанииподрядчика Сергей Жуков, готово на 95 процентов.

Прямо сейчас в основном — отстойно-ремонтном — корпусе завершаются работы по наладке инженерных систем, идет монтаж технологического оборудования.

— Здесь будет моечный комплекс, колесотокарный станок и другое стендовое оборудование, которое необходимо для обслуживания метрополитена, — уточнил руководитель строительства компании-подрядчика Андрей Антипов.

В сутки в новом депо смогут обслуживать до 30 составов. Кроме того, предусмотрен ночной отстой 25 поездов. Это будут вагоны «Москва-2024», а в перспективе и «Москва-2026».

— Каждый день по Замоскворецкой линии, одной из старейших в метро, проезжают около 800 тысяч пассажиров, — сказал Сергей Собянин. — Надеюсь, что до конца 2026 года все поезда на этой ветке будут современными.

Первые поезда «Москва-2024» вышли на Замоскворецкую линию в прошлом году. Сейчас, по словам начальника Московского метрополитена Виктора Козловского, по ней курси

— На следующий год все 78 составов, которые необходимы для перевозки пассажиров в час пик, будут новыми, — добавил Козловский.

Планируется, что в депо «Южное» начнет работать сервисная компания завода — производителя поездов. По контракту жизненного цикла она будет обслуживать подвижной состав в течение 30 лет его эксплуатации.

В новом депо смогут трудоустроиться около 1,3 тысячи специалистов. Чтобы работа была в радость, для них создают максимально комфортные условия. Так, в административно-бытовом корпусе, в который можно попасть из отстойно-ремонтного не выходя на улицу, откроют столовую, оборудуют спортивный и актовый залы, прачечную, гладильную и помещения для хранения спецодежды. Машинисты и их помощники между рейсами смогут отдохнуть в комнатах, организованных по типу гостиничных номеров. Перед выходом на маршрут — пройти медосмотр. В депо будет собственная медицинская служба.

После ввода в эксплуатацию «Южное» объединят с действующим депо «Братеево», которое находится по соседству. Причем «Братеево» будет работать как вагоноремонтный завод. Вместе они образуют крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту поездов метро.

— По своим масштабам он превзойдет нынешнего рекордсмена — электродепо «Митино», — подчеркнул мэр.

Кроме того, после открытия депо «Южное» начнется второй этап реконструкции депо «Сокол». Строители обновят здание 1938 года постройки.

— Всего с 2011 года мы построили и реконструировали 12 электродепо, — напомнил Сергей Собянин. — Каждое из них — огромный инфраструктурный комплекс, без которого функционирование метро просто невозможно.

Непрерывное развитие метро позволяет поддерживать высокий уровень обслуживания пассажиров. Так, интервалы движения поездов в наиболее востребованное время составляют 1,6 минуты.

КСТАТИ

Сейчас поезда московского метро обслуживают 22 электродепо. В них работают больше 14 тысяч человек. Парк подвижного состава насчитывает более 6,6 тысячи вагонов различных моделей, из которых свыше 76,5 процента — вагоны нового поколения. В этом году достроят депо «Южное» и «Столбово». До 2030 года планируют открыть еще три депо.