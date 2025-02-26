Собянин: в Москве создадут крупнейший в РФ комплекс по ремонту поездов метро

Строительство нового электродепо "Южное" рядом с действующим депо "Братеево" станет основой для создания крупнейшего в России комплекса по ремонту и эксплуатации поездов метро в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая строительство нового электродепо, предназначенного для обслуживания Замоскворецкой линии.
Мэр подчеркнул, что быстрые темпы развития подземки требуют аналогичных темпов развития и инфраструктуры метро для обслуживания поездов. На этом фоне в мегаполисе за последние годы реконструировали и построили заново 12 электродепо.
Причем каждый из них представляет собой современный высокотехнологичный завод, где трудятся тысячи специалистов.
Подходящая к завершению вторая очередь электродепо "Южное" позволит улучшить обслуживание зеленой ветки метрополитена, по которой каждый день проезжают около 800 тысяч пассажиров, уточнил градоначальник.
"Быстрее закончим и обновление подвижного состава. Надеюсь, что в 2026 году, до конца 2026 года, уже все поезда на этой ветке метро будут современными. Это "Москва-2024", "Москва-2026", новые современные поезда", – пояснил Собянин.