Собянин: в Москве создадут крупнейший в РФ комплекс по ремонту поездов метро

Строительство нового электродепо "Южное" рядом с действующим депо "Братеево" станет основой для создания крупнейшего в России комплекса по ремонту и эксплуатации поездов метро в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая строительство нового электродепо, предназначенного для обслуживания Замоскворецкой линии.

Мэр подчеркнул, что быстрые темпы развития подземки требуют аналогичных темпов развития и инфраструктуры метро для обслуживания поездов. На этом фоне в мегаполисе за последние годы реконструировали и построили заново 12 электродепо.

Причем каждый из них представляет собой современный высокотехнологичный завод, где трудятся тысячи специалистов.

Подходящая к завершению вторая очередь электродепо "Южное" позволит улучшить обслуживание зеленой ветки метрополитена, по которой каждый день проезжают около 800 тысяч пассажиров, уточнил градоначальник.