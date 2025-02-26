У московских зайцев начался брачный период

У зайцев в столице начался брачный период, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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Отмечается, что до июня поведение зайцев будет отличаться "особой смелостью", поэтому москвичи смогут встретить их и в светлое время суток.

В ведомстве также рассказали, что для дневной лежки и размножения зайцы предпочитают склоны с кустарниками, молодыми осинами и высокотравьем, а также сухие островки на заболоченных территориях.

Брачный сезон также начался у подмосковных лис. Из-за этого они могут быть агрессивными и способными напасть на человека, рассказали в министерстве экологии и природопользования региона.

Также в это время самцы лис могут заходить в населенные пункты, передвигаясь в поисках самок. Кроме того, самцы в период гона активно соперничают за внимание самок, что может приводить к столкновениям между конкурентами.