Блины с индейкой и кутабы с картофелем – гастрономические мастер-классы ждут гостей площадках «Московской Масленицы»

В рамках фестиваля «Московская Масленица» гости площадок «Зимы в Москве» не только угощаются разнообразными блинами и праздничными блюдами, но и учатся их готовить. Большой популярностью пользуются открытые кулинарные мастер-классы на офирах – печах, которые установили на окружных фестивальных площадках. Здесь можно наблюдать процесс приготовления аппетитных блинов с говядиной и карамелизированным луком, тонких блинов с индейкой и йогуртом, а также шашлыка в зеленом соусе, кутабов и других масленичных деликатесов. И узнать самые необычные, а также традиционные рецепты.

© Пресс-служба

На столичных площадках проекта «Зима в Москве» отмечают «Московскую Масленицу». Важная часть праздника – вкусные угощения и разнообразные гастрономические мероприятия. Гости могут принять участие в кулинарной викторине, отведать более 50 видов блинов и праздничные закуски в торговых шале, заказать тематические блюда из масленичного меню столичных ресторанов, а также посетить многочисленные кулинарные мастер-классы.

© Пресс-служба

На окружных фестивальных площадках в выходные проходят занятия на печах-офирах. Повара на глазах у зрителей готовят сытные блины с вкусными начинками и разные праздничные блюда. Гости наблюдают весь процесс и пополняют копилку масленичных рецептов. Площадки работают в будни: с 11.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 21.00.

Блины с оригинальными начинками

Секреты мясной начинки и тонкости создания идеального теста гости узнают на мастер-классе по приготовлению блинов с наполнением из говядины с карамелизированным луком. Он пройдет 1-2 марта в 15:00 на Площади Славы в Кузьминках, в сквере у метро Некрасовка и на улицах Ореховый бульвар, вл. 24, Грекова д. 3Ж и Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11, а также 1 марта в 14:00 и 2 марта 15:00 в Олимпийской деревне, вл. 4

Еще один увлекательный гастрономический мастер-класс научит всех желающих готовить и подавать к масленичному столу тонкие блины с сочным мясом индейки, овощами гриль и йогуртовым соусом. Принять участие можно будет 1-2 марта в 15:00 на улицах Краснодарская, вл. 66, Перерва, вл. 52, Профсоюзная, вл. 41, а также в сквере у Гольяновского пруда, в сквере по Олонецкому проезду и в парке «Бригантина».

© Пресс-служба

Шашлык и кутабы для праздничного застолья

Тем, кто хочет разнообразить праздничный стол не только блинами, но и другими вкусными блюдами, повара покажут, как правильно пожарить и приправить мясо, чтобы получился сочный шашлык с зеленым соусом. Занятия пройдут 1-2 марта в 13:00 на Площади Славы в Кузьминках, в сквере у метро Некрасовка и на улицах Ореховый бульвар, вл. 24, Грекова д. 3Ж и Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11, а в Олипийской деревне, вл.4, гостей ждут 1 марта в 12:00 и 2 марта в 13:00.

А для любителей кавказской кухни на офирах приготовят нежные кутабы с картофелем, сыром и зеленью. Присоединиться можно 1 и 2 марта в 13:00 на улицах Краснодарская, вл. 66, Перерва, вл. 52, Профсоюзная, вл. 41, а также в сквере у Гольяновского пруда, в сквере по Олонецкому проезду и в парке «Бригантина».

© Пресс-служба

Гастрономические битвы

«Московская Масленица» полна сюрпризов и ярких событий. Помимо мастер-классов, гостей ждут зрелищные кулинарные битвы на сценах окружных площадок.

1 марта в Олимпийской деревне, вл. 4 опытные повара схлестнутся с молодыми коллегами из Молодежного сообщества «STOлица» и 2 марта на улице Теплый Стан, вл. 1 – с юными дарованиями из организации «Молодежь Москвы».

В эти дни в 14:00 на гастрономическом ринге сойдутся в схватке нежные блины с пряным муссом из свеклы и нута с блинами с начинкой из карамелизированных персиков, заварного крема и фисташек.

© Пресс-служба

А в 15:00 повара представят на суд зрителей царские блины с ягодно-творожной начинкой и ванильным соусом, а также рисовые блины с ванильным творогом, изюмом и медом.

«Московская Масленица» откроет гостям новые рецепты и изысканные вкусы традиционных блинов, а также многообразие праздничных блюд, которые станут важной частью праздника весны и тепла.

Подробности можно узнать на специальном сайте.