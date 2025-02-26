Большая инструментально-вокальная фолк программа ждет гостей на площадках «Московской Масленицы»

В столице проходят праздничные гулянья, посвященные Масленице. По старинной традиции во время проводов зимы звучат народные и современные песни, которые отражают радость встречи весны и прощания с холодным временем года. На площадках «Зимы в Москве» практически во всех округах города 23 февраля, а также 1 и 2 марта с 17:15 можно будет послушать хиты на балалайках и других народных инструментах в исполнении известных коллективов.

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В период празднования Масленицы москвичей и гостей столицы ждет насыщенная вокальная и инструментальная фолк-программа. В выходные 23 февраля и 1 и 2 марта в 17:15 на сцены окружных фестивальных площадок «Зимы в Москве» выйдут музыкальные коллективы, которые исполнят как традиционные праздничные песни, так и современные хиты в стиле фолк и неофолк. Всего на площадках практически по всему городу посетителей ждет более 100 часов музыки.

Народные напевы испокон веков были важной частью празднования Масленицы. Они звучали на протяжении всей масленичной недели и сопровождали традиционные обряды – от катания на санях до сжигания чучела, – а также веселые гулянья с хороводами, поеданием блинов, играми и смехом.

Во время масленичных гуляний до сих пор по всей стране исполняют всевозможные частушки, прибаутки, заклички, дразнилки и колядки, посвященные встрече и проводам Масленицы, грядущей весне, изобилию, любви, семье и свадьбе. В каждую песню вкладывается особый смысл.

Все их можно услышать в рамках специальной программы на площадках фестиваля в рамках «Московской Масленицы».

© Пресс-служба

В XIX веке появилась традиция разнообразить праздничные песнопения новыми произведениями, не связанными с обрядами. Сегодня исполнители продолжают пополнять копилку масленичных песен: со сцен фестивальных площадок наряду с классическими напевами прозвучат современные хиты под аккомпанемент народных инструментов – баянов, балалайки, гуслей и других.

Например, в дни празднования Масленицы можно будет увидеть казачий ансамбль «Вольная Русь». Они поют только вживую и за счет разных по тембру голосов создают эффект присутствия на празднике большого казачьего хора.

На сцену в рамках фестиваля выйдет заслуженная артистка России - Олеся Евстигнеева. Она долгое время была солисткой ансамбля «Русская Песня» под руководством Народной артистки Надежды Бабкиной. Теперь Олеся Евстигнеева выступает сольно и буквально переворачивает взгляд о народном жанре, погружая своим глубоким тембром в мир красоты и эстетики.

Также в рамках «Московской Масленицы» шоу-группа «На все времена» исполнит знакомые с детства любимые народные песни в мощной современной аранжировке.

© Пресс-служба

Неофолк под звуки баяна представит певица Елизавета Долженкова. Ее сильный и одновременно нежный вокал сочетает в себе традиционное звучание и современные мотивы.

Задорные песни в народном стиле под настоящую гармонь от Павла Арламова не оставят равнодушными слушателей и заставят пуститься в пляс.

Певица Виктория Барс добавит мистических и женственных нот благодаря глубокому проникновенному исполнению народных и авторских песен из разных уголков России о любви и сакральной связи человека с природой.

Удивят диапазоном возможностей и разнообразием репертуара виртуозные исполнители из группы «Лады и кнопочки». Под баян и балалайку они споют песни, которые вызовут яркие эмоции и украсят оригинальными мотивами сценическую программу «Московской Масленицы».

© Пресс-служба

А любителей театральных постановок ждут на Манежной площади. Кукольные спектакли и масленичные представления разыграют на сцене, оформленной в традиционном русском архитектурном стиле. Там же для гостей споют фолк- и неофолк-коллективы. Выступления музыкальных групп и театральных коллективов в центре столицы будут проходить ежедневно: в будни с 11:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 21:00.

Также центральные локации порадуют посетителей ярким иммерсивным представлением «Масленица в Замоскворечье». Оно пройдет 23 февраля на Тверском бульваре в 15:00 и 17:00, а также 1 и 2 марта на Тверской Площади в 15:00 и 16:15. Зрители Большого иммерсивного театрализованного представления вместе со сказочными героями: купцами, медведем, говорящей козой, невестой, женихом и множеством других персонажей, – отправятся в путешествие по масленичной неделе и узнают, как встречали весну в разных селениях.

© Пресс-служба

Вход на все сценические мероприятия «Московской Масленицы» – бесплатный.

Подробности можно найти на специальном сайте.