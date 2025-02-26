В Москве в школьном музее открыли выставку гуманитарной помощи

Штаб Московской федерации профсоюзов семей мобилизованных на юго-востоке города передал образцы предметов гуманитарной помощи, которую направляют на передовую для участников специальной военной операции, для экспозиции музея школы №1363. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"Профсоюзные штабы работают в нескольких направлениях: это сбор гумпомощи от неравнодушных москвичей, производство сублимированных наборов питания и сухих гигиенических наборов для бойцов, плетение маскировочных сетей различных размеров и тактических браслетов. Над всем этим трудятся более 3 тыс. наших волонтеров. И мы рады возможности рассказать подрастающему поколению об объединении нашего общества и о том, как именно жители помогают защитникам", - цитирует пресс-служба председателя окружного совета Московской федерации профсоюзов на юго-востоке Татьяну Грибкову.

В числе экспонатов окопные свечи, браслеты выживания, малоразмерная установка для плетения маскировочных сетей и модели сетей, сухие армейские души, сухие супы, игрушки-талисманы в цветах российского триколора. После церемонии передачи предметов профсоюзные волонтеры рассказали школьникам, как помогают военнослужащим в тылу, и провели мастер-классы по плетению масксетей и тактических браслетов. По словам Грибковой, планируется, что практика взаимодействия со школьными музеями будет развиваться и дальше.

"Профсоюзные штабы впервые представили свои изделия на выставке о гумпомощи в музее школы №1363. Надеемся, такая инициатива будет поддержана коллегами, и во многих музеях образовательных учреждений появятся экспозиции, посвященные помощи участникам спецоперации", - добавила она.

Сегодня штабы Московской федерации профсоюзов семей мобилизованных объединяют порядка 1 тыс. семей участников СВО и оказывают гуманитарную помощь, психологическую и юридическую поддержку бойцам и их близким.