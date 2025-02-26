Более 80 тыс. «умных» фонарей появится в Москве до конца года

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы установят в 2025 году более 80 тыс. «умных» фонарей, соответствующими датчиками оборудуют уже имеющиеся опоры освещения. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды. В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в этом году планируем установить свыше 80 тыс. таких приборов», – сказал Бирюков.

Он отметил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в центр управления сетями АО «ОЭК».

«Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств», – пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что благодаря «умным» фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.