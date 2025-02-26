Уже более 20 тысяч детей приняли участие в программах кинопарка "Москино"

Уже более 20 тысяч детей приняли участие в почти 100 праздничных программах в кинопарке "Москино", которые проходят по выходным. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© m24.ru

На еженедельных мастер-классах в образовательном центре кинопарка ребята могут ощутить свободу творчества. Им предлагают сделать магнит, раскрасить символическую кинотарелку или хлопушку.

На занятиях "Медиа Академии" детей учат актерскому мастерству, вокалу и танцам. Преподаватели показывают артистические приемы, хореографические движения и ставят голос. Кроме того, юные посетители вспоминают советские мультфильмы, знакомятся с различными техниками рисования и изучают виды красок на занятиях в шале № 1 и 2 на центральной площади.

Вместе с тем в кинопарке "Москино" сформировали программу игр и эстафет на свежем воздухе. Каждая игра придумана с учетом аудитории.

В то же время в парке сказок организовывают иммерсивные квесты. В их рамках дети ищут подсказки, чтобы выполнить задания. Погружаясь в игру, они разгадывают тайны и ощущают себя соавторами сценариста.

В декорациях "Театр Гонзаги" ребятам показывают сюжеты о мифологических героях, сказочных и фольклорных персонажах. В День защитника Отечества посетителям предлагали послушать выступление юнармейцев и вспомнить песни из советских фильмов.

Кроме того, дети и подростки могут принять участие в постановочных съемках по мотивам советских кинолент "Морозко", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Варвара-краса, длинная коса", "Тот самый Мюнхгаузен" и других.

Между тем в кинопарке "Москино" будут праздновать Масленицу в предстоящие выходные, 1 и 2 марта. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по выпеканию блинов, посмотреть спектакли "Широкая Масленица", спеть любимые песни и частушки и многое другое. Участников праздника также приглашают узнать о масленичных традициях на Руси, украсить шоппер, расписать трещотку и деревянные лопатки для блинов.