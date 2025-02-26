Общественно-бытовой комплекс построят у станции метро «Физтех»

На северо-востоке столицы в районе Северный планируют возвести общественно-бытовой комплекс, соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки для территории по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 169. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.

«Общая площадь нового здания составит около 7 тыс. кв. м. Половина из них отведена под спортивно-оздоровительное назначение, на 1,3 тыс. кв. м разместятся коммерческие объекты. Остальную площадь займут помещения общественного питания, пространства под развлекательно-досуговую деятельность», – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Уточняется, что общественно-бытовой комплекс разместится в шаговой доступности от станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Так, объект станет значимым дополнением социальной и спортивной инфраструктуры Северного района Москвы, обеспечив горожан новым центром досуга и отдыха.

В ведомстве напомнили, что правила землепользования и застройки – это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.