Новый крытый конноспортивный манеж на ВДНХ достроят к июню

Новый крытый конноспортивный манеж рядом с павильоном № 43 на ВДНХ готов почти на 70 %: строители уже возвели монолитную часть здания, сейчас идет отделка, устройство малой и большой площадок, облицовка фасадов и монтаж инженерных систем. Основные работы готовятся завершить к июню, сообщает mos.ru.

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Трехэтажный комплекс, который войдет в состав Центра национальных конных традиций, — самый крупный из реализуемых на выставке проектов: его площадь — 7,8 тыс. кв. м. На первом этаже разместятся два манежа (большой, 25 х 70 м, с трибунами на 500 зрителей и ложей, и малый, 20 х 40 м, тренировочный), медкабинет, раздевалки, санузлы, душевые и сувенирный магазин, на втором — трибуны, аппаратная, раздевалки, санузлы, душевые и кафе, на третьем — ВИП-трибуна, переговорные, приемная и комнаты отдыха. Подвал занимают инженерные и вспомогательные помещения.

В манеже создадут комфортные условия для всех категорий граждан, в том числе маломобильных: здесь есть просторный лифт и нет порогов. Возле здания появятся проезды, тротуары и велопарковки, фонари и малые архитектурные формы, деревья и цветники. После завершения строительства в новом манеже планируют проводить культурно-спортивные фестивали, праздники конного искусства и тренировки.