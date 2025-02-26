«Активные граждане» выберут имя для альпака из Московского зоопарка

На выбор предложено шесть вариантов, вдохновленных в том числе культурой древних инков.

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В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка — белоснежного самца альпака.

Зоологи предложили шесть вариантов. Некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Один из них — Инти — имя мифологического бога Cолнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи.

Другое имя — Пача — переводится как «Вселенная» и подчеркивает неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант — Куско — в честь столицы древней инкской империи.

Имя Зефир передает мягкий и ласковый характер альпака. Кроме этого, его могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей — мамы Ватки и папы Пуфика. А за счет светлого окраса шерсти самцу может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как «белый».

Альпака появился на свет осенью 2023-го в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, став первенцем в своем семействе. В конце прошлого года его перевезли в детский зоопарк, где он подружился с самкой шоколадного окраса Зариной. Сейчас они живут в одном вольере и, возможно, в будущем образуют пару.

Молодой дружелюбный самец познакомился и с другими обитателями зоопарка: овцами пород бордер-лейстер и уэссан, камерунскими козами и шотландским бычком Гаврюшей.

Новое голосование организовано столичным Департаментом культуры и проектом «Активный гражданин». С его помощью горожане уже выбрали имена для многих животных, включая малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, дельфина Лаки, панду Катюшу и тигра Амура.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».