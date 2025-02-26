В столице стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, поскольку москвичи начали регулярно кормить птиц. Об этом рассказал орнитолог Вадим Мишин.

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— Люди стали больше кормить, самое главное — кормить стали регулярно, то есть образовываются такие стихийные кормовые зоны. Это очень важно. И также очень радостно, что у нас стало больше дятлов — пестрые дятлы, желна, — подчеркнул Мишин.

Эксперт также добавил, что в текущем году пернатым намного проще и легче пережить зиму из-за аномального тепла. Благодаря этому птицам нужно меньше энергии тратить на обогрев и потреблять меньше корма, передает РИА Новости.

В зимний период в городе можно увидеть около 100 видов птиц. Среди них встречаются различные дятлы, включая белоспинного и седого, а также сороки, сойки, чечетки, дубоносы, снегири, поползни, зеленушки, чижи и галки.

До этого экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подвели итоги Всероссийской акции «Серая шейка — 2025». Под руководством опытных орнитологов москвичи зафиксировали видовой состав и численность пернатых обитателей водоемов.