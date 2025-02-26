Девять новых остановок для наземного транспорта появятся в Москве с 1 марта

В Москве с 1 марта введут девять новых остановок для более 30 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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«С 1 марта для более чем 30 маршрутов наземного транспорта введут девять новых остановок, еще две остановки перенесут на более удобные места. Изменения пройдут в 10 районах разных округов столицы», — сказано в сообщении.

Так, новые остановки появятся на улице Юровская при следовании от улицы Соколово-Мещерская, на Ленинградском шоссе в районе Дома-музея Николая Седнина, у станции метро «Бибирево» на улице Пришвина при следовании от улицы Плещеева.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что сеть маршрутов наземного транспорта в столице постоянно развивается. Сегодня в Москве размещены уже более 12,5 тысячи остановок, которые обслуживают около 880 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Москве запустят первый беспилотный трамвай. Вагон будет курсировать по маршруту №10 в районе Строгино. В кабине или салоне будет присутствовать человек для наблюдения за рейсом.