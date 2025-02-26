Монолитные работы завершены в ЖК на востоке столицы

В жилом комплексе «Семеновский парк 2» в 1-м Кирпичном пер. завершены монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-застройщика «РГ-Девелопмент».

«Все работы ведутся в соответствии с графиком. На текущей момент специалисты завершили все монолитные работы: выполнено армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытий. На этажах завершается каменная кладка стен и проемов. Одновременно с этим ведутся остекление и монтаж фасада. Также продолжаются электромонтажные работы и устройство инженерных систем», – говорится в сообщении.

ЖК «Семеновский парк 2» находится в пешей доступности от станции метро «Семеновская» и станции МЦК «Соколиная гора». Отличительной чертой проекта станет его кирпичная архитектура в трех цветовых решениях со складчатым фасадом на последних этажах. По всей высоте здания будут использованы хромированные элементы декора.