Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Столица входит в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования, а принятые решения позволят сохранить и улучшить эти позиции.

Президиум Правительства Москвы рассмотрел вопрос о приоритетах развития системы образования в столице на 2025 год. По его итогам Сергей Собянин принял решение увеличить нормативы подушевого финансирования школ общего образования для повышения качества образования с одновременным выравниванием норматива для 5-11-х классов.

Кроме того, принято решение о развитии системы математической и естественно-научной подготовки школьников, увеличении числа бюджетных мест в колледжах для москвичей — выпускников девятых классов для поддержания растущего интереса к среднему профессиональному образованию. На эти цели выделят 46 миллиардов рублей. В столице также построят пять передовых школ будущего.

Столица входит в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования. Принятые решения позволят сохранить и улучшить эти позиции, а также обеспечить конкурентоспособность выпускников московских школ в условиях трансформации рынка труда и развития цифровых технологий.

Увеличение финансирования и нормативов

В 2025 году на финансирование московского образования добавят 46 миллиардов рублей. Финансирование школ в таком случае увеличится на 13 процентов.

Высокие результаты и успешность учащихся в старшей школе, колледже и вузе во многом зависят от базовой фундаментальной подготовки в начальной школе и в пятых — девятых классах, поскольку именно в этот период закладывается интерес к обучению, раскрываются таланты и способности ребенка. Поэтому сегодня важно уделять такое же внимание начальной и основной школе, как и старшей. Это станет важным фактором дальнейшего роста качества столичного образования и успехов учеников.

В связи с этим Правительство Москвы решило ввести единый высокий норматив финансирования в 5-11-х классах вместо двух различных на среднее и старшее звено, а также увеличить его размер. Он составит 197 тысяч рублей в год на ученика.

В основной школе (пятые — девятые классы) норматив вырастет почти на 20 процентов, а для 10-11-х классов — на 5,4 процента. Подушевой норматив в начальной школе (первые — четвертые классы) вырастет почти на 15,7 процента — до 171 тысячи рублей в год.

Усиление естественно-научного и математического направлений в школе

Кроме того, дополнительные бюджетные средства направят на повышение качества математической и естественно-научной подготовки школьников, которое определяет достижение технологического лидерства столицы.

С нового, 2025/2026 учебного года в школах организуют городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для первых — шестых классов. Ребята будут решать творческие задачи, развивая логику, пространственное и аналитическое мышление. Появятся также новые городские олимпиады, в том числе экспериментальные, для раннего выявления талантов детей и их последующего индивидуального сопровождения. Уже в апреле следующего года на олимпиаде «Готов к жизни в умном городе» ученики третьих — четвертых классов смогут продемонстрировать умения, полученные на дополнительных занятиях.

Проведение таких занятий потребует и более продвинутого уровня подготовки учителей, приобретения ими новых компетенций. С 1 апреля этого года учителям будет предложена новая система подготовки и повышения квалификации на специальных курсах.

Решение о разработке дополнительных курсов для школьников принято с учетом возрастающего роста интереса школьников к математическому и естественно-научному образованию. В 2025 году математику профильного уровня на ЕГЭ будут сдавать рекордные 60 процентов одиннадцатиклассников — более 32 тысяч выпускников.

За последние пять лет на 46 процентов вырос интерес к информатике, экзамен по которой в этом году сдадут 16 тысяч человек. Кроме того, впервые за несколько последних лет в число популярных предметов вошла физика — ее выбрали более 10 тысяч выпускников.

Строительство школ будущего и обновление образовательной инфраструктуры

Системное развитие образования невозможно без формирования качественной образовательной среды. В столице начали реализацию беспрецедентного проекта обновления школьной инфраструктуры и материально-технической базы.

С 2024 года реализуется масштабная программа «Моя школа», в рамках которой планируется модернизировать до 100 школьных корпусов в год. Сейчас после реконструкции открыты первые четыре здания. К началу нового учебного года в Москве модернизируют около 50 школ. Учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах будут более 35 тысяч детей.

Параллельно город продолжает строить новые школьные здания. В частности, принято решение о создании пяти передовых школ будущего в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах. Новые учебные корпуса возведут по инновационным стандартам, включающим создание комфортных пространств для проведения научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочных зон для проектов, медиатеки с атриумом и зонами рекреаций. Особое внимание уделят визуальной открытости и наполненности пространства светом.

До 2032 года в столице построят или модернизируют около тысячи школьных зданий.

Расширение выбора траектории обучения для молодежи

Приоритетная задача в сфере образования — предоставление молодежи максимально широкого выбора траектории обучения в соответствии с интересами и талантами каждого ученика.

Школьники, которые продолжают обучение в 10-11-х классах, углубленно изучают как минимум два предмета, чтобы лучше подготовиться к поступлению в вуз. Доказал свою эффективность и столичный стандарт предпрофессионального образования, который строится по модели «школа — колледж — вуз — предприятие».

Традиционно по окончании девятого класса многие выпускники выбирают продолжение учебы в колледже, что позволяет им в короткие сроки получить востребованную профессию и начать самостоятельную жизнь. Более 75 процентов вакансий на московском рынке труда ориентировано на специалистов со средним профессиональным образованием. Доля выпускников городских колледжей, получающих работу по специальности, составляет 95 процентов.

Приемная кампания 2024 года показала растущий интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию. Выделенные 16 тысяч дополнительных целевых мест были заполнены на 100 процентов. Студентами колледжей стали в два раза больше девятиклассников — около 36 тысяч человек.

Среди самых востребованных направлений — информационные технологии и программирование, графический дизайн, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Растет спрос абитуриентов на специальности в области финансов и торговли, образования и социальной сферы.

Учитывая эту тенденцию, в 2025 году Правительство Москвы решило увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах для выпускников девятых классов по потребности.

Начиная с 2023 года город проводит комплекс мер по модернизации и системному развитию среднего профессионального образования. В ее основе лежит два базовых принципа:

— актуальность и востребованность (образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций);

— практикоориентированность (студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса обучения в колледже, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников и мастеров производственного обучения).

Один из ключевых элементов изменений — постоянное взаимодействие с работодателями, работа под их запрос. Сегодня у городских колледжей более трех тысяч партнеров из всех отраслей экономики.

Еще одно важное направление модернизации среднего профессионального образования в Москве — масштабное переоснащение колледжей. В течение нескольких лет планируется переоборудовать или создать заново более двух тысяч лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое работает на предприятиях города.

На базе современных производств также появятся три флагманских центра практической подготовки. Один из них, расположенный в индустриальном парке «Руднево», открыли в октябре 2024 года.

В планах до 2031 года — построить семь инновационных образовательных кампусов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров для размещения свыше 60 тысяч студентов. Среди них — колледжи в сферах креативной индустрии, информационных технологий, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства и других.