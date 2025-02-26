Календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии. К выходным, 1 и 2 марта, значения повысятся до плюс 2 градусов, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу ночь будет значительно теплее за счет облачности, а минимальная температура составит от минус 3 до минус 5 градусов. При этом днем столбики термометров вырастут до плюс 2. Между тем в ночные часы ожидается небольшой снег, а днем – осадки в виде мокрого снега.

По словам метеоролога, в понедельник, 3 марта, минимальная температура составит до плюс 4 градусов. Таким образом, средние суточные значения окажутся около 0 градусов и выше климатической нормы на 2–3 градуса