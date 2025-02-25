Стало известно, когда в Москве наступит метеорологическая весна

Метеорологическая весна в Москве начнется на семь-десять дней раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба центра погоды «Фобос».

Там отметили, что, несмотря на отрицательные показатели по ночам, днем 25 февраля температура воздуха в Москве практически на всех метеостанциях города перевалила через нулевую отметку. Ожидается, что такая погода сохранится в столице до конца февраля.

«Ночами будет минус 10-13 градусов, а днем — минус один - плюс два», — говорится в тексте.

Однако с наступлением марта произойдет синоптическая смена ситуации и за погоду в Москве начнут отвечать атмосферные фронты, связанные с выходящим на северо-запад циклоном. Они принесут с собой плотные облака и небольшой снег, переходящий местами в мокрый снег.

«При этом подрастут ночные температуры — в ночь на 2 марта уже минус два-пять градусов, а днем по-прежнему будет чуть выше нуля, что превысит средние многолетние показатели на один–два градуса», — указали в «Фобос».

Прогнозируется, что облачная и с небольшими осадками погода сохранится до 7 марта. В этот период столбики термометров ночью будут показывать минус два-семь градусов и минус два – плюс три градуса — днем.