Спасатели круглосуточно патрулируют столичные реки и водоемы

Более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы, чтобы предотвратить возможные происшествия.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечению безопасности на воде в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют акватории на судах на воздушной подушке. Всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час, он укомплектован необходимыми средствами спасения», — сказал Петр Бирюков.

Из-за перепадов температуры лед на реках и водоемах стал хрупким, поэтому горожанам не следует выходить на него. Также нужно внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

Для предотвращения происшествий постоянно ведется профилактическая работа. Спасатели патрулируют береговые зоны и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Помимо этого, они посещают учебные заведения и общаются с ребятами. Толщина льда на Москве-реке и внутренних водоемах регулярно замеряется. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Сейчас на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном бору толщина льда составляет до 15 сантиметров, в заливах и поймах — от 12 до 30 сантиметров, на Химкинском водохранилище — до 25 сантиметров, на внутренних водоемах — от 17 до 30 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 30 сантиметров.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.