В Москве отменили «Лыжню России»

Департамент спорта Москвы сообщил, что в столице отменили «Лыжню России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению департамента, мероприятие было отменено из-за погодных условий.

«Неделя "Лыжни России" и Лыжная ретрогонка отменяются в связи с погодными условиями. К сожалению, принято решение об отмене мероприятий в связи с погодными условиями. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении ведомства.

В данный момент сообщение об отмене мероприятия было удалено из Telegram-канала Департамента спорта Москвы. В группе «Лыжни России» Вконтакте информация об отмене также пока не появлялась.

«Лыжня России» – ежегодная всероссийская лыжная гонка, к участию в которой принимаются как любители, так и профессионалы.