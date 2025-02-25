Собянин сообщил о планах обустройства еще 150 приподнятых трамвайных платформ

На заседании Президиума Правительства Москвы было запланировано обустройство 150 приподнятых платформ с павильонами ожидания на трамвайных остановках, также был утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки, прилегающего к Тушинскому аэродрому. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, власти города планируют укрепить берег реки, восстановить почвенный слой и озеленить территорию, прилегающую к аэродрому.

— Создание набережной — часть масштабного проекта по комплексному освоению территории бывшего Тушинского аэродрома, где сейчас идет строительство современного городского района, — подчеркнул Собянин.

Также в течение двух лет на московских трамвайных остановках появятся 150 приподнятых платформ с павильонами ожидания, расположенных на одном уровне со входом в транспорт.

Благодаря им посадка и выход пассажиров из транспорта станет комфортнее. Также для удобства маломобильных горожан на съездах оборудуют специальные пандусы. Работы ведутся в рамках комплексного благоустройства улиц, где проходят трамвайные линии, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

В 2024 году на трамваях совершили более 190 миллионов поездок. Также почти полностью обновили трамвайный парк, и в ближайшие годы, по словам Собянина, власти города закупят еще 100 новых трамваев последнего поколения, произведенных в России.