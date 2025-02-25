Собянин утвердил проект планировки участка у Тушинского аэродрома

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома в ходе заседания президиума правительства столицы. Мэр рассказал об этом в своем телеграм-канале.

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По его словам, там будет создана набережная, работа над которой станет частью масштабного проекта по комплексному освоению территории бывшего аэродрома.

В настоящий момент там строится современный городской район. В соответствии с планом на указанном участке русла реки будет укреплен берег и восстановлен почвенный слой. Специалисты также озеленят территорию набережной.

Кроме того, в ходе заседания президиума правительства столицы на трамвайных остановках города было решено установить 150 приподнятых платформ с павильонами ожидания транспорта. Это должно быть сделано в течение двух ближайших лет.

Предполагается, что их установят на одном уровне со входом в трамвай, что позволит сделать посадку и высадку пассажиров более комфортной. Вместе с тем на съездах появятся специальные пандусы для удобства маломобильных горожан.

Работы будут выполнены в рамках комплексного благоустройства улиц, по которым проходят трамвайные линии, резюмировал мэр.

Вместе с тем в 2025 году планируется благоустроить Мантулинскую улицу в Пресненском районе столицы. Работы охватят территории, прилегающие к парку "Красная Пресня". Основная задача будет состоять в объединении пространства для того, чтобы оно стало более современным и функциональным.