Аренда комнат в Москве подорожала более чем на четверть

Аренда комнат в Москве стала дороже более чем на четверть по сравнению с 2024 годом, рассказали специалисты в интервью РИА Недвижимость.

Уточняется, что в среднем стоимость аренды комнаты сейчас составляет 28 тыс. рублей.

«В годовом выражении комнаты подорожали сильнее, чем квартиры — плюс 27% против плюс 18%. Это связано в том числе со всё большим распространением объявлений по сдаче недвижимости, к примеру, в общежитиях, где, как правило, есть собственный санузел, душевая и упрощённая кухня», — говорится в материале.

При этом отмечается, что минимальная стоимость аренды комнаты в Москве в феврале составляет 18 тыс. рублей, максимальная — 90 тыс. рублей.

Ранее риелтор Наталья Перескокова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости.