Более 170 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) модернизировали более 170 газорегуляторных пунктов в Москве за 15 лет, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, которого цитирует портал мэра и правительства столицы.

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Такие пункты, по его словам, предназначены для снижения давления газа до определенных значений и поддержания его в заданных рамках. Они также очищают газ от механических примесей и учитывают его расход.

Модернизация объектов позволила обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей, подчеркнул вице-мэр.

Сотрудники КГХ обновили подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. При этом все работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей.

В рамках модернизации устаревшее оборудование было заменено на современные газорегуляторные пункты шкафного типа, изготовленные из отечественных комплектующих на собственном производстве столичных газовиков. Эти пункты отличаются высокой надежностью и низким уровнем шума при работе, что полностью соответствует всем требованиям безопасности.

Все газорегуляторные пункты в Москве оснащены автоматизированной системой измерения и контроля технологических параметров. Это позволяет осуществлять контроль за их работой в режиме реального времени из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Между тем в столице продолжается строительство нового участка газопровода в районе Вороново в ТиНАО. Ожидается, что инфраструктура появится к концу этого года и прослужит городу более 40 лет.

В ходе строительства используется комбинация двух методов – горизонтально направленного и бурошнекового бурения. Это позволяет проложить трубопровод с минимальным дискомфортом для местных жителей, так как не требуется проводить раскопки на дорогах.