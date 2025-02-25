Около 420 тыс. курьеров на велосипедах и СИМ работают в Москве

В столице на данный момент насчитывается около 420 тыс. курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в рамках круглого стола в Московской городской думе сообщила руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк.

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«Мы видим в развитии сервисов большой смысл для города как еще одного транспортного помощника к комфортной городской среде. При этом до прошлого года регулирование для доставки отсутствовало, не было стандартов на федеральном уровне. Москва подошла к тому, что необходимо разработать некие стандарты совместно с бизнесом, которые будут комфортны как для горожан, так и для стратегии развития на будущие периоды. Сейчас в городе 25 тыс. активных доставок в сутки, примерно 26 доставок приходится на одного курьера в сутки, происходит примерно 650 тыс. поездок курьеров в Москве в сутки, насчитывается порядка 420 тыс. курьеров на велосипедах и СИМ», – сказала Стасюк.

Ранее СМИ сообщили о том, что столичная Госавтоинспекция с начала года усилила контроль за использованием электровелосипедов и электросамокатов и проводит рейды, в ходе которых инспекторы проверяют мощность моторов и соблюдение ограничений по скорости. Если выясняется, что электровелосипед по характеристикам относится к категории мопедов, а водитель не имеет прав, транспортное средство изымают. Уточнялось, что число выписанных штрафов за нарушение правил движения с начала года превысило 4 тыс. В конце 2024 года утвержден ГОСТ для электровелосипедов, с мая 2025 года максимальная скорость не должна будет превышать 25 км/ч.