В Москву придут 20-градусные морозы

Февральские морозы скоро отступят, и в уже в марте в Москву придет потепление. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

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Он уточнил, что 20-градусные морозы могут ожидать столицу только в ночные часы. Днем же температура будет быстро расти, стремясь к 0 градусов. По словам метеоролога, в четверг, 27 февраля, днем будет около 0 градусов, а в пятницу — небольшой плюс, и начнется оттепель.

— Ну и первые дни марта тоже будут с плюсовой температурой. Ночью ждать каких-то больших морозов не стоит: от минус 6 до минус 1 градуса, в дневные часы — от минус 1 до плюс 3 градусов, — указал Ильин.

В марте снег начнет активно таять, однако в начале второй декады месяца возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Синоптик добавил, что снег уже лежать не будет, поскольку даже сейчас солнце прогревает землю и почва начинает оттаивать, сообщает 360.ru.

Кроме того, Ильин рассказал о погоде в столичном регионе на этой неделе. По его словам, ожидается сухая и солнечная погода. Синоптик в беседе с «ВМ» также назвал дату, когда в Москве стоит ждать устойчивого потепления.